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رسالة شديدة اللهجة من وزير الري لـ أثيوبيا

سد النهضة
سد النهضة
 
الأحد، 25-10-2020 10:22 ص إيمان هاني

وزير الري  سد النهضة   أثيوبيا

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه إذا كانت الصيغة التعاونية عن السد الإثيوبي باعتباره "بنك للمياه" أو مخزن للمياه، يتم تخزين فيه المياه في الأوقات التي تكون بها المياه زائدة أو في فترة الفيضانات، وبالتالي نّسحب منها وقت الجفاف، معقبا : "لو بنتكلم بالمنطق التعاوني ده في إدارة ملف المياه مع بعض يبقى ده منطق نُرحب به".
وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "سكاي نيوز عربية"، بأنه يجب التكامل والتعاون بين الدول، كما أن المحاصيل التي تستهلك
مياه زائدة، من الممكن زراعتها في دول أخرى، ولكن المياه مثل الهواء لا يستطيع أحد حجبه".
وتابع متعجبا: "ماحدش يقدر يحجب المياه، وإلا بقى يبقى بخار المياه اللي بييجي من المحيطين الأطلنطي والهندي وبيعدي على كذا دولة عشان يوصل لمنابع النيل، يبقى تدفع رسوم عبور للبخار المياه اللي بينزل مطر في أماكن سقوطها! ، ولكن المياه سلعة اجتماعية وليست سلعة اقتصادية لكي يتاجر بيها".

 

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