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توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

فيروس كورونا
كورونا
 
الخميس، 14-01-2021 09:25 ص إيمان هاني

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد قائمة انتظار للحالات الحرجة، وإنهم لديهم احتياطي استراتيجي لأجهزة التنفس الصناعي، ولا يوجد طول الفترة الماضية نقص لأي دواء.

وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "نرسل تقريرًا يوميًا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن حالة المستشفيات والأدوية".

وتابع: "أحيي الجيش الأبيض العظيم، ونقدر تضحياتهم في ظل هذه الأزمة الكبيرة"، لافتًا إلى أن هناك أطباء توفوا بكورونا بالرغم من عدم تخصصهم في التعامل مع الحالات.

وعن لقاح كورونا، أوضح "تاج الدين"، أنه لا يوجد حتى الآن كميات كافية من اللقاحات تغطي عددًا كبيرًا من القطاعات، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للقاح كورونا وطريقة حفظه وتخزينه تستغرق الكثير من الوقت، منوهًا بأن مستشفيات العزل والحميات والأمراض الصدرية لها الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

 

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