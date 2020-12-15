توجيه قوي من السيسي بشأن هذا الأمر

الثلاثاء، 15-12-2020
04:25 م
الطيب حسين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة
الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذاً في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي
، اليوم /الثلاثاء/، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.