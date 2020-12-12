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شاهد ماذا فعل السيسي مع سائق تاكسي استوقفه بالشارع

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شاهد ماذا فعل السيسي مع سائق تاكسي استوقفه بالشارع
 
السبت، 12-12-2020 07:10 م

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية سائق تاكسي التقاه في الشارع فجر اليوم السبت.

وووجه سائق تاكسي فجر اليوم التحية للسيسي ذلك خلال وقوفه أثناء مرور الرئيس للتوجه إلى الكلية الحربية.

وتفقد السيسي الكلية الحربية فجر اليوم مستقلًا الدراجة، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكداً متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.
 

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