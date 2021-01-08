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تواضروس يعلق علي زيارات الرئيس للكاتدرائية بعيد الميلاد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس
 
الجمعة، 08-01-2021 10:36 ص إيمان هاني
عقب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتدرائية في ليلة قداس عيد الميلاد منذ توليه الرئاسة.

وقال "البابا تواضروس" في حواره على فضائية "النيل للأخبار ""زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تقليد رائع ويصحح حاجات كثيرة وهو مبعث بهجة حقيقية ليس للأقباط فقط ولكن للمصريين ككل".

وتابع "هي زيارة قصيرة من 10 إلى 12 دقيقة ولكن أثرها واسع جدا جدا والمعنى اللي ورائها كبير جدًا، وهذا الدور الذي يجب أن يقوم به ليؤكد أنه رئيس لكل المصريين".


 

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