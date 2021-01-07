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اليوم.. الديهي: لولا كورونا لفعل الرئيس هذا الأمر

نشأت الديهي
نشأت الديهي
 
الخميس، 07-01-2021 10:58 ص إيمان هاني

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الإخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد، قائلًا: "كل عام وكل مصري قبطي وكل مسيحي في كل مكان بخير".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن هذا العيد عيد التسامح والتسامي، معقبا:" لولا جائحة كورونا لكنا متواجدين الآن بالعاصمة الإدارية بكنسية السيد المسيح، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاحتفال بقداس عيد الميلاد الجديد، لكن جائحة كورونا حرمت الجميع من هذا المشهد".
وأكد "الديهي"، أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية إقامة بناء ضخم من الثقة وإعلاء فكر ومبدأ المواطنة، وأصبحت مصر واحة حقيقية لتعدد الأديان والحرية الدينية، معقبا:" نعيش عصر الحرية الدينية بامتياز، ومصر أصبحت نموذج يُحتذى في الحرية الدينية، منوهًا بأن مصر دولة مدنية حديثة وهي وعاء لجميع الأديان.

 

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