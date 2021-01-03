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"نائب الوفد" يكشف عن الأجندة التشريعية للبرلمان 2021

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"نائب الوفد" يكشف عن الأجندة التشريعية للبرلمان 2021

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 03-01-2021 11:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن الأجندة التشريعية للبرلمان في الفصل التشريعي الجديد والمُقرر له أن يقوم المجلس بمناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الإيجار القديم، فضلا عن تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بشكل كبير.
وأضاف "محسب"، في بيان له اليوم، تلقت " المصريون " نسخة منه ،  أنه بمجرد انتخاب رئيس المجلس النواب وتشكيل اللجان النوعية سيشهد العمل التشريعى تنسيق وتعاون مثمر بين الغرفتين التشريعيتين "مجلس النواب _ مجلس الشيوخ"، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما سيثري العمل البرلماني على المستويات كافة سواء في الأجندة التشريعية أو المحافل الدولية، نظراً لوجود خبرات كبيرة في الغرفتين ستساعد في شتى المجالات.
وأشار نائب حزب الوفد، إلى أن الدولة المصرية انتهت بالفعل من مرحلة تثبيت أركان الدولة وحان الوقت الآن للبناء، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات وقوانين تتناسب مع تطلعات الشعب المصري وتترجم مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة.
ودعا "محسب"، المواطنين بالوقوف إلي جانب الدولة المصرية، وبجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعبور من أزمة فيروس كورونا، واستكمال نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدم الانسياق وراء الإدعاءات والأكاذيب التي تنال من أمن واستقرار الدولة.
 

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