أزهري مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: لا فرق بيننا

الخميس، 07-01-2021
10:40 ص
إيمان هاني
هنأ
الشيخ عبد الموجود المنشاوي
، من علماء الأزهر الشريف
، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
المجيد، قائلا "كل عام وأنتم بخير وربنا يجعل بينا المحبة والمودة".
وأضاف
عبد الموجود، في مداخلة هاتفية الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"
المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم
"، "لا فرق بين مسلم ومسيحي وكلنا نعيش
على أرض واحدة ونشرب من مياه النيل"، مشيرا إلى أن المصريين على قلب رجل واحد
ضد أي محاولة لتفتيتهم".
وتابع
: "أسأل الله العظيم أن يعيده على مصر بالخير واليمن والسعادة وربنا يجعل المودة
والألفة بيننا دائما"، موجها حديثة للأقباط، قائلا "أنتم إخواننا في الوطن".
وشن
الشيخ عبد الموجود المنشاوي
من علماء الأزهر الشريف
، هجوما حادا على منتقدي تهنئة الأقباط
بالأعياد، مؤكدا أن هذا الأمر بعيد عن المصريين طيلة التاريخ.
وأضاف
عبد الموجود، "مفيش دليل أن تهنئة الأخوة المسيحيين بأعيادهم فيها شيء محرم"،
موجها حديثه للأعداء، قائلا :"أقول له هات لي دليل من القران والسنة، وأتقو الله
ربكم".