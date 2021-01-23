السبت 23 يناير 2021
توقيت مصر 20:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أخبار سارة في السعودية

احتفاء واسع بفيديو قديم لجنازة ملك سعودي بحضور ابن باز

صادم.. ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادية في شبرا

تصريحات شديدة.. السودان: سد النهضة يضرنا ولدينا وسائل للرد

فيديو خطير يرصد سرقة محل ذهب في الكويت

وفاة 4 وزراء إثر إصابتهم بـ"كورونا"

نجيب ساويرس يفجر مفاجأة بشأن قضية الفيرمونت

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى

خالد بن فهد يتصدر الترند في السعودية بشكل مفاجيء

تطورات جديدة في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت

ADS
 

«ترامب» في أول تصريح له بعد تنصيب«بايدن»: «سنفعل شيئًا»

thumbs_b_c_df3c9a5f36f9cd1ac8fc7dc4b39d12ab
ترامب
 
السبت، 23-01-2021 10:14 ص المصريون
في أول تصريح له عقب انتهاء ولايته الرئاسية وتنصيب رئيس جديد، لمّح الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” إلى أنه سيعود إلى الساحة السياسية ، لكن بخلاف ذلك سيحتفظ بمستشاره الخاص عندما يبدأ حياته الجديدة كمقيم في فلوريدا ونادي الجولف.
وقال لصحيفة “واشنطن إكزامينر” في مقابلة قصيرة على طاولته المعتادة في مطعم نادي ترامب الدولي للغولف الخاص، أمس الجمعة، قبل أن يختصر أحد المساعدين اللقاء: “سنفعل شيئًا ، ولكن ليس بعد”، وكان هذا أول تعليق علني له منذ أن أدى جو بايدن اليمين ، خاصة مع حظر الرئيس السابق من “تويتر” واختيار عدم المشاركة في النقل التاريخي للسلطة يوم الأربعاء.
ويوم الخميس الماضي كان أول يوم لترامب يمضيه كمواطن يلعب الجولف في ملعب ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

 

إقرأ ايضا

141727520_3612978312122913_330824000396248723_n

38 مرشحا على انتخابات المحامين بـ«جنوب الجيزة»

Capture

«السيسي» يزف بشرى سارة: «حاسبونا لو دا محصلش»

وزير المالية

بشري سارة من المالية للمواطنين بخصوص الميزانية الجديدة

أخبار متعلقة

17345417901604564138

فيديو يُلخص دور المسيحية في صناعة وإدارة سياسات البيت الأبيض

عبد-الفتاح-السيسي

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية (أمريكا وأسبانيا)

ترامب

ترامب يدعو أنصاره للتظاهر في واشنطن

بايدن

" بايدن " يتهم البنتاجون بعرقلة انتقال السلطة

الرئيس دونالد ترامب

ترامب يبدأ خطوات تغيير نتائج الانتخابات ويدعو أنصاره للقتال