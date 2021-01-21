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المسيحية في صلب عقيدة أمريكا السياسية.. هل اختطف القساوسة والكنائس الدولة؟ (فيديو)

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فيديو يُلخص دور المسيحية في صناعة وإدارة سياسات البيت الأبيض

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المسيحية في صلب عقيدة أمريكا السياسية.. هل اختطف القساوسة والكنائس الدولة؟ (فيديو)
 
الخميس، 21-01-2021 07:33 م الطيب حسين
ناقش المفكر والكاتب الصحفي محمود سلطان، دور الدين في السياسة الأمريكية.
وأثبت في مقطع فيديو جديد بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أن المسيحية موجودة في قلب العقيدة السياسية الأمريكية.
يناقش المقطع دور الدين في السياسة الأمريكية، ويثبت بأن المسيحية موجودة في قلب العقيدة السياسية الأمريكية، ويستهل ذلك بمناقشة حضور الرئيس الجديد جو بايدن لقداس سانت ماثيوس قبيل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
ويستهل الفيديو بمناقشة حضور الرئيس الجديد جو بايدن لقداس سانت ماثيوس قبيل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

ويوضح الفارق بين الولايات المتحدة وأوروبا في وجود العامل الديني في السياسة في كلا الجانبين.


 

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