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تحذير هام من السعودية بشأن فحص كورونا لراغبي السفر إليها

السعودية
السعودية
 
الأربعاء، 13-01-2021 11:35 ص محمود أبوسعد
حذرت الخطوط السعودية، المسافرين إلى المملكة من عدم طبع نتيجة اختبار فيروس كورونا ورقيا، حيث أكدت على أنه لن يتم اعتماد نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد، إلا إذا كان مطبوعًا ورقيًّا وبحوزة الراكب؛ ولن يتم اعتماد نتيجة أي فحص تم تصويره بالهاتف أو تم إرساله عبر رسالة بالجوال.

 جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل نتيجة فحص كورونا عن طريق الرسائل في الجوال تكفي؟ ولا ضروري تكون ورقة من مكان الفحص؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «حسب إفادة القسم المختص، يلزم أن تكون مطبوعة ورقيًّا وبحوزة الراكب وتحت مسؤوليته حال الوصول إلى دولة المقصد لإظهارها للسلطات المعنية بعد استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بها».
 

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