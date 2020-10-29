تعرف علي الفارق بين الموجة الأولى والثانية لكورونا

الخميس، 29-10-2020
10:03 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور إسلام
عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن العالم انقسم إلى 4 أقسام خلال
الموجة الأولى لفيروس كورونا
، حيث انتشرت الإصابات في آسيا أولًا، ثم أوروبا، ثم أمريكا
الشمالية والجنوبية، ويليها إفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح "عنان"،
خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز
"، أن انتشار الموجة الثانية
يسير بنفس نمط الموجة الأولى، ولكن هناك سيطرة على الإصابات في آسيا أكثر من أوروبا،
معقبا:" معظم الإصابات طفيفة".
وأشار أستاذ اقتصاديات
الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلي أن الإصابات في بعض البلدان وصلت لأعلى من معدلاتها
في الذروة الأولى، ولكن نسبة الوفيات أقل، من 20 إلى 30% من الوفيات في الموجة الأولى
لكورونا، لافتًا إلى أن وفيات فرنسا 30% من وفيات الذروة الأولى.
ولفت إلى أن الفيروس
لم يتحور إلى الأسوأ حتى الآن ، مردفا: "المستشفيات بدأت تتعلم، وتعالج الحالات
أسرع".