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برلمانية تطالب بتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التبغ

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
طالبت دكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ الموافق 31 مايو تطبيق أكثر صرامة لقوانين مكافحة التبغ؛ وذلك لتفعيل القانون ولمحاربة المعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها على منتجات التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن.
 وأشارت  في تصريحات صحفية إلي أن التدخين يعتبر واحد من أهم مخاطر التي تهدد الصحة العامة التي تسبب الوفاة حيث إنه أهم مسببات الأمراض الغير سارية التي تعتبر من أحد أسباب الوفيات المبكرة على مستوى العالم، مؤكدة أن عدد الوفيات تقدر ب ٨ ملايين حالة وفاة سنويًا منها ٥ ملايين يموتون بسبب التدخين المباشر بينما يتعرض 600،000 للتهديدات بالتدخين غير المباشر.
 وصرحت دكتورة عبلة الألفي أن مصر تعد واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط في استهلاك التبغ طبقا للمسح الذي أجرته منظم الصحة بالتعاون مع وزاره الصحة والسكان فان ربع سكان مصر يدخنون ( ٢٢،٨٪ ) تقريبا وترتفع بين الذكور إلى الضعف و تصل إلي ٤٥٪ بالإضافة إلى تعرض المحيطين بالمدخن من آثار سلبية للتدخين السلبي مما يترتب عليه مشاكل صحية عديدة بالأخص عند الرضع والأطفال ، مثل الربو، والتهابات الجهاز التنفسي ، والتهابات الأذن ، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) كما تؤدي إلى الوفاة.مطالبة في نهاية بيانها ظهر اليوم أن كل الأبحاث العلمية إلى يومنا هذا تثبت انه لا جدال في الارتباط المباشر بين التدخين والمرض، حيث تُعزى 36٪ و 54٪ من الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي والسرطان إلى التدخين على التوالي، بالإضافة إلى أن استخدام التبغ مرتبط بالعيوب الخلقية و مرض السكر وسرطان القولون والمستقيم.
 

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