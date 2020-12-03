بداية من يوليو المقبل .. قرار عاجل من وزير المالية

الخميس، 03-12-2020
10:44 ص
إيمان هاني
كشف الدكتور محمد معيط
، وزير المالية
، تفاصيل قرار مجلس الوزراء
الخاص بإلزام جهات الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب
يونيو المقبل، قائلا:" إن هناك 100 شركة تعمل بواسطة الفواتير الإلكترونية، وتتعامل
مع مصلحة الضرائب إلكترونيًا".
وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي
تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار
"، المذاع على فضائية "النهار
"،
قائلا :" أجهزة الدولة لن تتعامل مع أي هيئة أو جهة إلا عبر الفواتير الإلكترونية
بداية من يوليو المقبل".
وشدد على إلزام جميع الهيئات التابعة للدولة بإتمام معاملاتها
المالية
بواسطة الفواتير الإلكترونية، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام شركات القطاع الخاص
بالتعامل عبر الفواتير الإلكترونية سيتم تدريجيًا.