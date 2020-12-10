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انتشار كورونا بحديقة الحيوان.. ومسئول بدأنا مرحلة الخطر

حديقة حيوان الجيزة
حدائق الحيوان
 
الخميس، 10-12-2020 10:34 ص إيمان هاني

رد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على إصابة عدد من حيوانات العائلة القططية "الأسود، والنمور" بفيروس كورونا، قائلا:" هذا يؤكد أننا في مرحلة الخطر ".

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم الإعلان عن إصابة عدد من الأسود بكورونا في إسبانيا، قبل أن تعلن أمريكا في وقت سابق عن إصابة عدد من النمور بالفيروس التاجي.

وتابع :"هناك فحصًا يوميًا للحيوانات لمعرفة أي أعراض تظهر عليهم، مثل رشح من الأنف، والعيون، أو أمراض الجهاز التنفسي، معقبًا: "لا يوجد أعراض من هذا القبيل في حديقة الحيوان بالجيزة".

وأردف: عند ظهور أي أعراض تنفسية على الحيوانات سيتم عمل تحليل كورونا" pcr" لو استدعي الأمر حيث إن الأجهزة متوفرة في الحديقة لعمل هذه التحاليل.

 

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