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مفاجأة حول من قام بحرق أول كنيسة بمصر

حلمي النمنم
حلمي النمنم
 
الخميس، 07-01-2021 10:46 ص إيمان هاني
أبدي الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إعجابه بكلمة الرئيس السيسي الخاصة بتهنئة الإخوة الاقباط، بعيد الميلاد المجيد، قائلًا: "المعنى الأساسي الذي حملته كلمة السيسي، دولة المواطنة وهو ما يؤكد عليه الرئيس، مشيرا إلى أنه دائما ما يكرر أن الاختلاف والتعدد سمة كونية".
وأضاف "النمنم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد ، أن أول كنيسة حرقت في تاريخ مصر الحديث كانت بالسويس بأمر مباشر من حسن البنا، وهو مثبت في التحقيقات.
وتابع :" كل مجموعات العمل السياسي لا تؤمن بالوطن وضد المواطنة، وتعتبر أن الأقليات الدينية هي المنطقة الرخوة".
 

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