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رئيس الوزراء يحذر من «كورونا»: هتأثر على أكل عيشنا

الدكتور مصطفى مدبولي
مدبولي
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:09 م محمد فضل

قال رئيس الوزراء، إننا ننظر بمنتهى القلق لارتفاع نسب الإصابات بكورونا في العديد من الدول، وأهيب بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتخفيف حدة انتشار المرض.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن الشتاء من المتوقع أن تزداد به الإصابات، لذلك أطالب المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "كلنا عارفين إن الإجراءات دي هتأثر على أكل عيشنا".
ولفت إلى أن قرارات الوزراء بشأن المعلمين اليوم، هي بداية، وسيتم مراجعة مسألة الزيادات والحوافز المقدمة للمعلمين بشكل مستمر.
 

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