الثلاثاء، 20-10-2020
09:04 م
الطيب حسين
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن فرص ارتفاع عدوى فيروس كورونا
المستجد خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن فرص العدوى بفيروس كورونا
تزيد في فصل الشتاء.
وتابع: "احنا قلقانين من الشتا لأن فيه خلط ما بين الإنفلونزا الموسمية و"كورونا
" والاتنين أمراض فيروسية وهناك تشابه كبير جداً في الأعراض بين الاتنين".
وأكمل أن أي حالة بها أعراض تنفسية قد يشتبه أنها كورونا
، موضحاً أن زيادة فرص الإصابة بكورونا
في الشتاء يرجع لأن البعض يجلس في أماكن مغلقة ليس بها تهوية جيدة نتيجة للبرودة.