الكشف عن شرط «السيسي» لزيارة «نتنياهو» مصر

الخميس، 04-02-2021
02:19 م
المصريون
قال موقع “والا” العبري، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
يريد زيارة
مصر
قبل الانتخابات، لكن الرئيس المصر
ي عبدالفتاح السيسي، وضع له شرط
ا بأن يقدم
بادرة حسن نية تجاه القضية الفلسطين
ية.
ووفقا لتقرير موقع “والا”، فإن السيسي اشترط على نتنياهو
أن يظهر نوايا
حسنة كإعلان التزامه بحل الدولتين، ولفت التقرير إلى أن المصر
يين قلقون من علاقتهم
مع الإدارة الأمريكية الجديدة ويريدون أن يظهروا موقفا إيجابيا وتجديد مشاركتهم في
الصراع الإسرائيلي -الفلسطين
ي ، بحسب موقع روسيا اليوم .
وتبحث القاهرة وتل أبيب زيارة نتنياهو
المحتملة لمصر
منذ عدة أشهر. وكانت
آخر مرة زار فيها نتنياهو مصر
رسميا وعلنيا قبل عقد من الزمان، عندما كان الرئيس
حسني مبارك لا يزال في السلطة.