الرئيس يصدر قرارات جمهورية جديدة

الخميس، 21-01-2021
12:50 م
المصريون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من القرارات الجمهورية اليوم الخميس،
والتي شملت تخصيص أراضي
مملوكة للدولة، ونشرتها الجريدة الرسمية.
وأصدر الرئيس القرر الجمهوري رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص
قطعتين من الأراضى
المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادى الجديد لاستخدامهما
فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما أصدر القرار الجمهورى رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص
مساحتين من الأراضى
المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما فى إقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل.
وأصد القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص
مساحة من الأراضى المخصصة
للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مرسى نهرى.
كما أصدر القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص
قطع من الأراضى المملوكى للدولة
ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطات محولات كهربائية.