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الرئيس يصدر قرارات جمهورية جديدة

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الرئيس السيسي
 
الخميس، 21-01-2021 12:50 م المصريون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من القرارات الجمهورية اليوم الخميس، والتي شملت تخصيص أراضي مملوكة للدولة، ونشرتها الجريدة الرسمية.
وأصدر الرئيس القرر الجمهوري رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادى الجديد لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما أصدر القرار الجمهورى رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما فى إقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل.
وأصد القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مرسى نهرى.
كما أصدر القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضى المملوكى للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطات محولات كهربائية.

 

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