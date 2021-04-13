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القبض على رئيس وزراء الكويت ووزير الداخلية السابقين

الشيخ جابر المبارك
الشيخ جابر المبارك
 
الثلاثاء، 13-04-2021 03:05 م محمد فضل
قررت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، ورفضت الإفراج عن وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، ومسؤولين آخرين، متهمين جميعا بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ ”صندوق الجيش“.

وواجهت المحكمة الشيخين، المبارك الذي حضر أمامها، والجراح المحتجز سابقا على ذمة القضية بالتهم الموجهة إليهما.

وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على الشيخ جابر المبارك وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وتحديد يوم الـ 27 من الشهر الجاري للنظر في القضية. 

في حين رفضت محكمة الوزراء إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.
 

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