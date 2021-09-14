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العناني يبحث مع سفير بلغاريا إجراءات التعاون لمكافحة الاتجار وتهريب الآثار

وزير السياحة والسفير البلغاري
وزير السياحة والسفير البلغاري
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الثلاثاء، 14-09-2021 08:41 ص متابعات- أمينة عبد العال
استقبل  الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير ديان انجيلوف كاتراتشيف، سفير دولة بلغاريا بالقاهرة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من بلغاريا.
وقد حضر اللقاء السفيرة داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه .
واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وبلغاريا والتي تشهد تعاوناً في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والأثري.
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها مناقشة التعاون السياحي في إطار اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين واستكمال الإجراءات الخاصة بإعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف وتدريب العاملين ودعم إجراءات التعاون لمكافحة الاتجار الغير المشروع في الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار وتهريب الآثار.
جدير بالذكر أن سفير دولة بلغاريا بالقاهرة كان من ضمن سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة  الذين قاموا بنشر أكثر من 20 فيلماً قصيراً تحت عنوان "مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي" للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم (فيسبوك- انستجرام- تويتر- يوتيوب) والتي قاموا بتصويرها في الأماكن الأثرية والسياحية المفضلة إليهم والأحب إلى قلوبهم يروون خلالها تجاربهم وذكرياتهم فى هذه الأماكن، معربين عن سبب إعجابهم وارتباطهم بها.
 

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