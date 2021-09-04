وزيرا النقل و السياحة يبحثان وضع الآلية لتنفيذ إستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر

السبت، 04-09-2021
11:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
عقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل
والدكتور خالد
العناني - وزير السياحة
و الآثار، اجتماعاً
مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة
الإستراتيجية، و ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
، رئيس الجمهورية،
بتعظيم سياحة اليخوت
في مصر وتوجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من
كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الإستراتيجية للبدء في
تنفيذها.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية لسرعة وضع الآلية النهائية
لكافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ إستراتجية تعظيم سياحة اليخوت
في مصر و تسيير الإجراءات
المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحي، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون
" نسخة منه.
و خلال الاجتماع تم مناقشة جميع بنود الإستراتيجية و ما آلت
اليه مستجدات الأعمال و الدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل
خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل و المتخصصين و الجهات
المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الالكترونية ( النافذة
الواحدة) الجاري إنشائها ضمن الإستراتيجية على أن تتولي اللجنة المعنية برئاسة وزير
النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء
السريع في تنفيذ الإستراتيجية.
هذا و تتضمن بنود إستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت
بجمهورية
مصر العربية تحديث الخريط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او
المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة و التي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت
ووضع الضوابط
و القواعد التنظيمية لسياحة اليخوت
لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء و تشغيل
المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة السيد
الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.وكذلك إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة
اليخوت ويمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحري)
هي الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم
المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع
المواني المصرية بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات
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