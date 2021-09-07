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العناني يبحث مع السفير الكوري الجنوبي سبل تعزيز التعاون للترويج المقاصد السياحية المصرية

وزير السياحة والسفير الكوري الجنوبي
وزير السياحة والسفير الكوري الجنوبي
Native
الثلاثاء، 07-09-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالسفير Hong jin-Wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالزمالك.
و قد تناول اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار والترويج للمقاصد السياحية المصرية في كوريا الجنوبية عن طريق إعداد برامج ترويجية مشتركة بما يعمل على تشجيع الحركة السياحية الوافدة من كوريا إلي مصر، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
كما تم مناقشة مدي إمكانية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والعمل على تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين سواء المصريين أو السائحين وتحسين تجربتهم خلال زيارة المتاحف و المواقع الأثرية و ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بالإضافة إلى مناقشة تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية في كوريا، خاصة في ظل الاهتمام الكبير لدي الشعب الكوري بالحضارة المصرية العريقة ومسار رحلة العائلة المقدسة ودير سانت كاترين.
وقد زار مصر خلال الأيام القليلة الماضية وفدا من هيئة التراث الثقافي الكوري لبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر في مجال العمل الأثري
 

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