الأربعاء 18 نوفمبر 2020
توقيت مصر 21:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إجراء جديد من فلسطين تجاه دولتين خليجيتين

فيديو مثير لفتاة كادت تنتحر من أعلى كوبري لكن ما حدث كان رائعًا

مصر تصدر بيانًا قويًا ضد فرنسا

بيان خطير من السعودية عن أنشطة إيران النووية

"الجبير" يتحدث عن أمر تاريخي تنتظره السعودية

شادي محمد يسخر من خالد الغندور ويصفه بالـ«محروم»

هبوط حاد للدولار في الكويت

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من الثلاثة أيام القادمة

تأييد حبس لاعب النادي الأهلي سنة

مفاجأة.. ضبط 262 ألف موظف يتعاطون المخدرات

ADS
 

مصر تصدر بيانًا قويًا ضد فرنسا

640
الخارجية
 
الأربعاء، 18-11-2020 08:02 م الطيب حسين
أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا قويًا اليوم الأربعاء، تعقيباً على البيان الصحفي الصادر عن نظيرتها الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا باحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.

كما أعرب عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.


وأكد أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد. كما نوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

 

إقرأ ايضا

download (1)

إجراء جديد من فلسطين تجاه دولتين خليجيتين

126135275_1784072695104421_9211254429065478927_o

مفاجأة.. ضبط 262 ألف موظف يتعاطون المخدرات

125925467_1784123218432702_1522332041512008691_o

إجراء جديد من الحكومة بشأن محطات تموين سيارات الغاز الطبيعي

أخبار متعلقة

السيسي

السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة لطلاب العسكرية

السيسي

السيسي يغادر مطار القاهرة اليوم متوجهًا إلى اليونان

التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى

إنطلاق التدريب البرمائى المشترك بين مصر وبريطانيا

الكمامة كورونا في مصر

"الوزراء": إطلاق حملة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة

الرئيسان السيسي وماكرون

بشأن الإساءة للنبي.. ماكرون يجري اتصالًا هاتفيًا بالسيسي وهذه نتائجه

محمد معيط

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم