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السيسي يوجه رسالة لـ إثيوبيا بشأن الصدام المحتمل

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الرئيس السيسي
Native
الأربعاء، 13-10-2021 02:51 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "مصر تقدر كل التصريحات التي تطلقها إثيوبيا، بأنهم لن يؤثروا على وصول المياه إلى مصر".
وأضاف السيسي، في كلمة بالمؤتمر الصحفي، مع نظيره المجري، يانوش أدير، أمس، أن الرئيس المجري ذكر أن "كمية الماء المناسبة يجب أن تتناسب مع التنمية وعدد السكان في مصر".
وأوضح السيسي أن "ما يقال في إثيوبيا كلام رائع، ولكن من المهم أن يتحول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد".
وقال إن "مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سببا في الصراع أو للمشكلات أو الصدام".. عاوزين المياه تُستخدم للتنمية والتعاون فيما بيننا".
 

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