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السيسي يفجر مفاجأة لأول مرة عن المشير طنطاوي

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ارشيفية
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الثلاثاء، 21-09-2021 03:34 م

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرارًا لأول مرة في حياة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، خاصة في أعقاب ثورة 25 يناير وخلال توليه منصب رئيس المجلس العسكري.
وأوضح “السيسي” خلال افتتاحه عدد من المشاريع القومية، أن المشير طنطاوي كان دائما يقول بعد قيام ثورة يناير 2011 “أنا ماسك جمرة نار في إيديا.. مقدرش أسيبها تولع الدنيا”.
وأكد ” السيسي ” أن المشير طنطاوي كان سببا حقيقيا لحماية مصر من السقوط في المرحلة الحرجة بعد 2011″، عندما حدثت الانتخابات وكانت المؤشرات كلها ستؤدي إلى تولى فصيل معين الحكم في مصر.
وشدد “السيسي ” أن”طنطاوي” كان برىء من أي دم حدث في أحداث محمد محمود وستاد بورسعيد و ماسبيرو والمجمع.
وأشاد الرئيس السيسي، بمواقف المشير حسين طنطاوي، قائلا: “المشير طنطاوي كان بيقول سيذكر التاريخ إن أنا اللى سلمت البلد دى لكده.. وهذا الأمر كان يؤلمه كثيرا لأنه كان على علم وفهم للأضرار التي سوف تمس مصر نتيجة هذا الحكم”.

وتوفي اليوم الثلاثاء المشير طنطاوي عن عمر ناهز 85 عاما، ونعت الرئاسة وفاته معلنة الحداد لمدة 3 أيام.
 

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