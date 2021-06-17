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السيسي: موقف مصر ثابت من أمن واستقرار السعودية

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السيسي: موقف مصر ثابت من أمن واستقرار السعودية

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الرئيس السيسي
Native
الخميس، 17-06-2021 07:44 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر ثابت بدعم أمن واستقرار السعودية، التي يعتبر أمنها جزءا من أمن مصر القومي.
وأكد السيسي خلال استقبال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على ما يجمع مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي.
كما أكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر.

وأوضح وزير التجارة السعودي أن مصر تمثل دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، مثمنا النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، ما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر.
 

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