" السياحة والآثار" تزف بشرى سارة للمواطنين

الإثنين، 22-03-2021
11:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وافق
الدكتور خالد العناني وزير السياحة
والآثار على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة
للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض
المركزي.
كما
سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل والذي يوافق
يوم التراث العالمي، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة
ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.
جدير
بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة
على السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة
العرض المركزي يومي ٤ و ٥ إبريل، وذلك بعد افتتاحها.