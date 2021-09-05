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السياحة تبدأ بمحافظة أسوان للترويج عن سياحة المحافظات

اسوان
اسوان
Native
الأحد، 05-09-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشرت وزارة السياحة والآثار، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجياً قصيراً عن محافظة أسوان.
يأتي ذلك  ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام الشهر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
محافظة أسوان:
تتمتع محافظة أسوان بالمزج بين الحضارة والتاريخ العريق والطبيعة الساحرة، حيث تضم العديد من المواقع السياحية والأثرية الهامة منها معابد أثرية شهيرة كمعبدي أبو سمبل الذي بناهم الملك رمسيس الثاني، ومعابد فيله وكوم امبو وإدفو، والسد العالي، ومتحف أسوان، وجزيرة فيلة، والمقابر الفاطمية، ومعبد كلابشه، وجزيرة النباتات، والمسلة الناقصة، ومتحف النوبة، وجزيرة الفنتين التي كانت من أقوى الحصون على حدود مصر الجنوبية، وضريح أغاخان، ودير الأنبا سمعان، ومقابر النبلاء.
‏ #WorldTourismDay‏
#Tourism4InclusiveGrowth
#WTD2021
رابط الكتروني للفيديو الترويجي القصير عن محافظة أسوان
https://we.tl/t-3USP9fe8Ro






 

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