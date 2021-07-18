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السياحة: إزالة " ونش الكرنك" الذي كان يحجب رؤية بانوراما الصرح التاسع

إزالة " ونش الكرنك"
إزالة " ونش الكرنك"
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الأحد، 18-07-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال

أزالت وزارة السياحة والآثار الونش المعروف باسم "ونش الكرنك"؛ والقائم عند الصرح التاسع منذ عام 1990 لاستخدامه في إعادة بناء البرج الغربي من الصرح التاسع داخل معابد الكرنك بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الأخيرة لمدينتي الأقصر وأسوان.
وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية إزالة الونش استمرت خمسة أيام بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والتي نقلته إلى البر الغربي من النيل لاستخدامه في الأعمال الجارية في معبد الرامسيوم، لافتا إلى أن عملية إزالة الونش تمت لوجوده في مسار الزيارة الخاص بطريق الكباش والذي سيتم افتتاح مشروع تطويره في احتفالية كبرى قريبا، كما انه يحجب بانوراما الصرح التاسع، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأشار صلاح الماسخ مدير معبد الكرنك، إلى أن هذا الونش هو ونش ثابت محوري يعمل بالكهرباء، قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه لاستخدامه في مشروع فك وتركيب وإعادة بناء للصرح التاسع بعدما أرتفع البناء الذي كان يتم بواسطة السقالات الخشبية.
وقد تم الانتهاء من المشروع عام 1999، ومنذ هذا الوقت ظل الونش في مكانه، وقد جرت محاولات عديدة من قبل المجلس الأعلى للآثار لفكه ونقله.
جدير بالذكر أن الصرح التاسع يحتوي على كتل أحجار "التلاتات" من عصر الملك اخناتون والتي استخدمها الملك حورمحب كحشوات بداخل مبنى الصرح التاسع.
 

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