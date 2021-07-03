السياحة تكشف حقيقة سقوط منزل أثري في رشيد

السبت، 03-07-2021
09:41 ص
أمينة عبد العال
سقط
عصر أمس سقف حجرة بالدور الثاني بمنزل طبق الأثري بمدينة رشيد
، صرح الدكتور أسامة طلعت
رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية موضحا أن السقف الذي سقط اليوم حديث
تماما، حيث تم عمله أثناء ترميم
المنزل عام 2000، وهو من الخشب الأبيض الحديث.
و قد
تم تكليف الإدارة المركزية للترميم
بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار بمعاينة
المنزل وعمل اللازم نحو إعادة تركيبه على ما كان عليه، وذلك حسب البيان الذي تلقت
" المصريون" نسخة منه.
جدير
بالذكر أن منزل طبق يقع بشارع الشيخ قنديل برشيد
وهو مسجل في عداد الآثار الإسلامية
منذ عام 1951.