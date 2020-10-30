"السكك الحديدية" تعلق علي حادث قطار "الإسكندرية-بورسعيد"

الجمعة، 30-10-2020
09:40 ص
إيمان هاني
عقب المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك
الحديدية، علي حادث قطار
"الإسكندرية بورسعيد"، قائلا :" الحادث وقع
في منطقة عمل ، حيث يتم تعديل نظم الإشارات في تلك المنطقة، معقبًا:" نقلل تدخل
العامل البشري في نظم الإشارات حتى نتفادى الخطـأ البشري".
وأضاف، "رسلان" خلال اتصال هاتفي
ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى
المصرية، بأنه تم الفور التعامل مع الحادث ونقل الركاب الذين كانوا في العربتين اللتين
سقطتا من على القضبان، متابعا: "والقطار
على وصول لمحطة الإسماعيلية.. وما يهمنا
هو استكمال المسافرين لرحلاتهم".
وأكد "رسلان"، شكلنا لجنة فورية
لمعاينة موقع الحادث على أعلى مستوى من أجل الوقوف على أسباب الحادث وعمل تقرير بذلك،
مشددًا على أنه جارٍ تطوير منظومة السكك الحديدية
في مصر الآن.