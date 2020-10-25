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أبوسعدة :رصدنا استخدام المال السياسى في بعض الدوائر الانتخابية

حافظ أبوسعدة
أبوسعدة
 
الأحد، 25-10-2020 11:25 ص إيمان هاني
أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك جهدا تنظيميا أكثر من رائع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب، معقبا :"هناك حياد الأجهزة الحكومية من المرشحين وعدم تدخلها ".
وأضاف "أبو سعدة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أن المال السياسى تم رصده من قبل المندوبين التابعين لنا، الذين قاموا بتصوير أكشاك بجوار بعض الدوائر الانتخابية.
وتابع: "كانوا بيدفعوا عطايا أو أموال لبعض الناخبين ، كما شاهدنا دعاية انتخابية محظورة بقرار اللجنة العليا للانتخابات من قبل بعض الأحزاب السياسية و محاولة التأثير على الناخبين أمام اللجان  واشتباكات لبعض أنصار المرشحين في أسوان وهذه  أشياء ملازمة للعملية الانتخابية.. ولكن داخل اللجنة لا يوجد أي عبث من أي نوع ".

 

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