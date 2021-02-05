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ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم.. الحكومة توضح الحقيقة

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ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم.. الحكومة توضح الحقيقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 05-02-2021 11:34 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الحكومة أن الأنباء التي ترددت عن ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم والذي تدولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة .
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدء من الشهر المقبل  ، لافتة إلي استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين علي بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط علي أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي ، حسبما نشرت " البوابة نيوز " .
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام و مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة و الموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلي أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين وفي حالة وجود شكوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجي الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 .   
 

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