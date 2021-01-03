الأحد 03 يناير 2021
توقيت مصر 14:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان شهير يصدم الجميع على الهواء: أوافق على إقامة ابنتي علاقة قبل الزواج

أول إجراء من الأهلي مع والتر بواليا

رئيس الزمالك يشيد بالفوز على إنبي وينتظر الأفضل

القضاء الإدارى يؤجل طعن مرتضي منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية

صادم.. يستيقظ من النوم فيجد بجواره شخص آخر ينام مع زوجته!

تورط مدير مدرسة مع تلميذة في فعل فاضح يهز المملكة

"نائب الوفد" يكشف عن الأجندة التشريعية للبرلمان 2021

أجب علي هذه الأسئلة لتعر ف صحة قلبك

الثعابين الطائرة تثير الرعب في جنوب آسيا

شاهد.. صورة نادرة للأميرة حصة مع الملك سلمان

ADS
 

"التعليم" عن امتحان مصاب بكورونا بفناء مدرسة : بنحقق في الموضوع

وزير التعليم
التعليم
 
الأحد، 03-01-2021 11:21 ص إيمان هاني

أكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم فتح تحقيق في صور الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للطالب الذي كان يجري الامتحان في فناء المدرسة بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن ما حدث تصرف خاطئ من المدرسة وهو منظر سيء جدًا، مشيرًا إلى أن هذه الصورة مرفوضة تمامًا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولي المدرسة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن التصرف عند التأكد بإصابة كورونا بعد القيام بالمسحة هو تأجيل الامتحانات، وفي حالة كان هناك اشتباه بالإصابة بكورونا يكون في هذه الحالة وجود لجنة خاصة للعزل يقوم فيها الطالب بأداء الامتحان.
 

إقرأ ايضا

ييييييييييييييي

سقوط بوابة كنيسة بسوهاج..و معلومة كارثية من قس

الإعلامي عمرو أديب

عارضا فيديو كارثي ..عمرو أديب " دا كابوس"

وائل الإبراشي

الفيروس التهم جزء كبير من الرئتين..آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي"

أخبار متعلقة

وزير المالية

معيط: الاقتصاد المصري نجح في اختبار «كورونا»

كورونا بالسعودية

أول تعليق من "العليا للفيروسات" على قرار تأجيل الامتحانات

رئيس الوزراء

الوزراء يحذر من الغرامة والحبس في هذه الحالة

حفل زفاف مفيد فوزي

مفيد فوزي: لم تعد هناك حميمية في اللقاءات ..السبب صادم

المستشار لاشين إبراهيم

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس هيئة الانتخابات بـ كورونا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

مفاجأة.. سر إصابة ماكرون بكورونا