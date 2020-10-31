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عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح
 
السبت، 31-10-2020 11:10 ص إيمان هاني



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، جامعة الملك سلمان فرع رأس سدر عبر "الفيديو كونفرانس"، بحضور أمير منطقة تبوك، اليوم السبت.

 

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جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

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