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قضايا وحوادث
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وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس
صورة من الافتتاح
السبت، 31-10-2020
11:10 ص
إيمان هاني
افتتح الرئيس عبدالفتاح
السيسي
،
جامعة الملك سلمان
فرع رأس سدر عبر "
الفيديو كونفرانس
"، بحضور أمير منطقة تبوك، اليوم السبت.
Copy
السيسي
الفيديو كونفرانس
جامعة الملك سلمان
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