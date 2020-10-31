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وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن وظائف العمل في 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
الدكتور خالد عبدالغفار
 
السبت، 31-10-2020 11:12 ص إيمان هاني

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الطلاب منتظمون داخل جامعة الملك سلمان منذ يوم 17 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن منظومة التعليم العالي تعتمد على المنشآت وأعضاء التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدا أنهم يعملون على تدريب أعضاء هيئة التدريس في كل الجامعات المصرية.
وأشار "عبدالغفار"، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أنه سيتم استحداث نحو 97 مليون وظيفة بحلول 2025، وهناك 85 مليون وظيفة سيتم الاستغناء عنها أو تقسيم العمل بين البشر والآلة وهو ما يسمى بالثورة الصناعية.
وأضاف وزير التعليم العالي، أنهم يعملون على تجهيز الطلاب لمواجهة متطلبات العمل في المستقبل.


 

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