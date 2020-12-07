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ماكرون: مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بحقوق الإنسان

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الرئيس وماكرون
 
الإثنين، 07-12-2020 03:55 م المصريون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان هناك.
وعزا الرئيس الفرنسي ذلك إلى أنه لا يرغب في إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال إنه تحدث بصراحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع السيسي، اليوم الاثنين: "ناقشت مع الرئيس المصري بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء".
 

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