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بشري سارة من الوزراء عن منحة العمالة الغير منتظمة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 05-12-2020 02:03 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس " كورونا" عن بدأ صرف الدفعة الأولي من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية غدا الأحد 6 ديسمبر ولمدة 10 أيام .
و أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة صرف المنحة الرئاسية لدعم ومساعدة العمالة كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر .
وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها حوالي  6 ملايين عامل، وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها، بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.
 و سيتم توزيع المستحقين للصرف "للمرحلة الثانية" من إجمالي مستحقي الصرف حسب طبيعة المتقدم للمنحة على النحو الآتي :  690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية، و 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.
 

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