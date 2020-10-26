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أمير الكويت: القضاء الكويتي عادل ونزيه

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أمير الكويت
 
الإثنين، 26-10-2020 06:43 م محمد فضل

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد اليوم الاثنين، أن الكويت دولة دستور وقانون ومؤسسات، مشيرا إلى أن القضاء الكويتي مشهود له بالعدل والنزاهة.
جاء  ذلك خلال استقبال أمير الكويت في قصر السيف صباح اليوم، المستشار أحمد العجيل الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، والمستشار الدكتور عادل بورسلي الذي تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة التمييز، والمستشار محمد جاسم بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار علي المطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي والمستشار عبداللطيف الثنيان الذي تم تعيينه رئيس المحكمة الكلية، ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد المزيني ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد أبوصليب ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي.
وأكد ثقته التامة بأنهم جميعا خير من يمثل القضاء ولهم كل التقدير والاعتزاز كرجال قضاء وحاملي لواء العدل والحق، متمنيا لهم دوام التوفيق لمواصلة مسيرة قضائنا المشهود له بالعدل والنزاهة، شاكرين المولى تعالى بأننا نعيش في ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات.

 

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