4 فواكه ترفع مستوي السكر في الدم .. أحذرها

الجمعة، 04-12-2020
02:45 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثير من مرض
السكر من النوع الثاني ولكن يغفل البعض منهم بعض الأطعمة التي قد تزيد من نسبة
السكر في الدم .
وأشارت دراسة حديثة
إلي 4 من الفواكه يجب الحذر في تناولهم حتى لا تزيد نسبة السكر في الدم .
و يعتبر المانجو
والأناناس و البطيخ و الموز من الفواكه المليئة بالسكر و التي يجب الحرص عند
تناولها .
و لفتت الدراسة إلي
أن التوت
والتفاح
والكمثري
من الفواكه الأكثر أمانا للتحكم في نسبة السكر في الدم .
و حذرت الدراسة من أن
السكر الذي تحصل عليه من تناول الطعام يمد الجسم بالطاقة لكنه يجب أن يكون في حدود
معينة حتى لا يتحول إلي قوة مدمرة ، خاصة لمرضي السكري من النوع الثاني لأنهم لا
ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو تمتصه الخلايا .
جدير بالذكر أن
الأنسولين هرمون يطلق البنكرياس للتحكم في مستويات السكر في الدم حتى تكون ضمن
النطاق الصحي ، فإذا ما تم تجريده من هذه الآلية تترك مستويات السكر في الدم لتحدث
مشاكل مما قد يؤدي إلي تلف دائم في أجزاء من الجسم مصل العينين والأعصاب و الكلي و
الأوعية الدموية .