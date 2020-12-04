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4 فواكه ترفع مستوي السكر في الدم .. أحذرها

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 04-12-2020 02:45 م متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثير من مرض السكر من النوع الثاني ولكن يغفل البعض منهم بعض الأطعمة التي قد تزيد من نسبة السكر في الدم .
وأشارت دراسة حديثة إلي 4 من الفواكه يجب الحذر في تناولهم حتى لا تزيد نسبة السكر في الدم  .
و يعتبر المانجو والأناناس و البطيخ و الموز من الفواكه المليئة بالسكر و التي يجب الحرص عند تناولها .
و لفتت الدراسة إلي أن التوت والتفاح والكمثري من الفواكه الأكثر أمانا للتحكم في نسبة السكر في الدم .
و حذرت الدراسة من أن السكر الذي تحصل عليه من تناول الطعام يمد الجسم بالطاقة لكنه يجب أن يكون في حدود معينة حتى  لا يتحول إلي قوة مدمرة  ، خاصة لمرضي السكري من النوع الثاني لأنهم لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو تمتصه الخلايا .
جدير بالذكر أن الأنسولين هرمون يطلق البنكرياس للتحكم في مستويات السكر في الدم حتى تكون ضمن النطاق الصحي ، فإذا ما تم تجريده من هذه الآلية تترك مستويات السكر في الدم لتحدث مشاكل مما قد يؤدي إلي تلف دائم في أجزاء من الجسم مصل العينين والأعصاب و الكلي و الأوعية الدموية .
 

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