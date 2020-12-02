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حارب " السكر " بهذه الفاكهة المهملة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 02-12-2020 02:42 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر التوت من الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية و المواد الكيميائية النباتية التي لها أهمية كبيرة لمواجهة العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان ومن أهمها مرض السكر .
و التوت ملئ بمضادات الأكسدة مثل ميتامين سي و حمض الفوليك و البوتاسيوم و فيتامين هـ و الألياف والمنجنيز و النحاس  ، وخو جزء مهم من النظام الغذائي لمرضي السكري و يساعد وجود الكربوهيدرات المعقدة والمركبات النشطة بيولوجيا في التوت في التحكم في مستويات الجلوكوز المرتفعة ، كما يقلل من المخاطر المرتبطة بمرض السكر مثل أمراض القلب و الالتهابات ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و يساعد الريسفيراترول الموجود في التوت أيضا في مقاومة اللبتين و هي الحالة التي يكون فيها الشخص مصاب بالسمنة و لكن الدماغ غير قادر علي التعرف عليها ولا يزال يعطي إشارة لاستهلاك المزيد من الطعام.
و يعمل  التوت علي الوقاية من السمنة و مقاومة الأنسولين و تحمل الجلوكوز .
 

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