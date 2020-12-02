الأربعاء، 02-12-2020
02:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر التوت
من
الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية و المواد الكيميائية النباتية التي لها أهمية
كبيرة لمواجهة العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان ومن أهمها مرض السكر
.
و التوت
ملئ بمضادات
الأكسدة مثل ميتامين سي و حمض الفوليك و البوتاسيوم و فيتامين هـ و الألياف
والمنجنيز و النحاس ، وخو جزء مهم من
النظام الغذائي لمرضي السكر
ي و يساعد وجود الكربوهيدرات المعقدة والمركبات النشطة
بيولوجيا في التوت
في التحكم في مستويات الجلوكوز المرتفعة ، كما يقلل من المخاطر
المرتبطة بمرض السكر
مثل أمراض القلب و الالتهابات ، حسبما نشرت " صدي البلد
" .
و يساعد
الريسفيراترول الموجود في التوت
أيضا في مقاومة اللبتين و هي الحالة التي يكون
فيها الشخص مصاب بالسمنة
و لكن الدماغ غير قادر علي التعرف عليها ولا يزال يعطي
إشارة لاستهلاك المزيد من الطعام.
و يعمل التوت
علي الوقاية من السمنة
و مقاومة الأنسولين
و تحمل الجلوكوز .