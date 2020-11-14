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ياسمين صبري تتجاهل تهنئة والدتها بعد حصد 5 ميداليات رياضية

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ياسمين صبري تتجاهل تهنئة والدتها بعد حصد 5 ميداليات رياضية

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ياسمين صبري
 
السبت، 14-11-2020 10:29 ص المصريون
أثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجاهلها تهنئة والدةها "نسرين"، على حصولها على 5 ميداليات في رياضة السباحة.
وأعلنت والدة ياسمين صبري عن فوزها بـ3 ميداليات ذهبية و2 فضية في رياضة السباحة، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها وهي ترتدي الميداليات، وعلّقت بالقول:"اليوم فزت بثلاث ميداليات ذهبية و2 فضية، وكسرت الرقم القياسي لمسافة 200 متر سباحة حرة في المسابقة الوطنية المصرية، وأتطلع إلى المزيد من الميداليات غدًا".
وتفاعل المتابعون معها بشكل كبير، إذ هنؤها على هذا الإنجاز، فيما كان لافتاً للكثيرين اكتفاء ابنتها ياسمين بوضع علامة إعجاب على الصورة من دون أي تعليق، وهو الأمر الذي أثار جدلاً بينهم.
 

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