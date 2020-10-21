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بعد ضبطها بتهمة فاضحة.. والدة سارة الكندري :« مو بتشتغل سيبوها تترزق»

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سارة الكندري
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:08 م محمد فضل

ناشدت والدة الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، بالإفراج عن ابنتها والتي قبض عليها بسبب نشرها مقطع فيديو جريئا أظهرت فيه بعض مفاتن جسدها .
وقالت والدة سارة في مقطع فيديو نشرته عبر (سناب شات) : “أنا والدة سارة…اليوم رحت لوكيل النيابة أترجاه يتركوا بنتي وهو كان ولد كثير ذوق وقالي يا أمي عندي كل الأوراق وراح أشوفها.. أنا خرجت من المستشفى على مسئوليتي.. جاني هبوط وضغط وسكر لما عرفت إنهم حاكمين على بنتي.. إيش سوت يعني”.
وأضافت والدة سارة: “بالله عليكم يا مجتمع الكويت والخليج شوفوا فيديوهات سارة.. مافيها أي شئ خارج ولا مخل بالأداب هي كثير محترمة وأنا إذا نزلت إشي مو زين ما راح أسكت لها.. ليش كل يومين طابين عليها الجرائم الإلكترونية.. اتركوها تترزق هي مو بتشتعل ولا زوجها بيشتغل وفين وفين إذا جاها إعلان”.
وأشارت : “لديها زوج ورجال كثير تحبه ويشتغلون بشرف.. هي عندها أسرة أرجوكم بلاش مثل هاد الاتهامات.. بدي أعرف من يبي راس بنتي.. أنا بناشد أمير الكويت مين يبي راس بنتي.. هاد مسكينه ما عندها معاش.. هي مو تاجرة مخدرات ولا غسيل أموال.. أنا بناشدكم أفرجوا عنها”.

وأثارت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جريء لها، وهي تضع الزيت على جسدها أمام المرآة، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين.
 

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