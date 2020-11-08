صورة تحسم إصابة ياسمين صبري بكورونا

الأحد، 08-11-2020
03:25 م
محمد فضل- متابعات
حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة الفنانة
المصرية ياسمين صبري
بفيروس كورونا
المستجد، بعد مخالطتها فنانات أعلن إصابتهن
بالفيروس.
وجاء اختفاء "صبري" لأيام عن السوشيال ميديا بعد انتهاء
المهرجان، داعمًا لتلك المزاعم، إلا أنها خرجت بصورة جديدة ترد فيها بشكل موضوعي
على تلك المزاعم وأنها بخير.
وطلّت على متابعيها من منزلها، عبر صورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع
التواصل الإجتماعي، وإكتفت بالتعليق:
"Hello".
وإعتبر متابعو ياسمين أن هذه الصورة هي نفي غير مباشر منها، للأخبار التي
تم تداولها عن إصابتها بالفيروس.
وكانت ياسمين قد خطفت الأضواء على السجادة الحمراء في حفل إفتتاح مهرجان
الجونة
، وظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً أزرق.