وفاة ياسمين عبد العزيز.. شقيقها يكشف الحقيقة

الثلاثاء، 31-08-2021
09:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان وائل عبد
العزيز أن الأبناء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن وفاة شقيقته الفنانة ياسمين
عبد العزيز غير صحيحة .
وقال علي صفحته
الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك" "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه
أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك... داين تدان".
ومن
جانبه لم يعلق الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين علي تلك الشائعات وتجاهلها
بعد أن هدد باللجوء إلي القضاء المصري لمطلق تلك الشائعات بقوله :" لا تظن صمتي نسيان.. بل لك حدث حديث ".
جدير بالذكر أن
الفنانة ياسمين عبد العزيز
سافرت إلي سويسرا
لاستكمال علاجها بعد الخطأ الطبي الذي
تعرضت له بعد إجراء عملية جراحية لها بالقاهرة .