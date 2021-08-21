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معلومات جديدة يكشفها شقيق ياسمين عبد العزيز بشأن انفصالها عن العوضي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Native
السبت، 21-08-2021 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الفنان وائل عبد العزيز عن معلومات جديدة عن انفصال شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز  عن الفنان أحمد العوضي .
وأكد في تصريحات صحفية أن تلك الأنباء غير دقيقة وغير حقيقية ، مطالب جمهورها بالدعاء لها حتى تتماثل للشفاء .
وقال في تصريحاته :" أتمنى أن يحترم كل من يحاول ترديد مثل تلك الأقاويل الحالة التي تمر بها ياسمين الآن ويراعي بشكل إنساني نفسيتها لو وصل لها مثل هذا الكلام، مضيفا بدلا من الحديث عن أشياء غير صحيحة من الأفضل أن نطلب من الجمهور الدعاء لها للخروج من تلك المحنة والعودة مرة أخرى إلى مصر بخير وهذا ما نتمناه جميعا" .
جدير بالذكر أن الفنان وائل عبد العزيز نشره صورة تجمعه بشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وعلق عليها قائلا:" لو هتسيب " للفنان محمد حماقي، مما جعل البعض يفسرها علي انفصالها .
 

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