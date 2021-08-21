انفصال ياسمين عبد العزيز عن العوضي.. هذه هي الحقيقة

السبت، 21-08-2021
01:05 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الفنان أحمد
العوضي أن الأنباء التي ترددت عن انفصال
ه عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز
غير
حقيقية.
وقال العوضي في
تصريحات صحفية : " مجرد شائعات تعودنا على خروجها كل فترة منذ إعلان زواجنا وحتى
الآن، لافتا إلي أن تلك الأقاويل ليست مبنية على أي شيء من الحقيقة أو حتى جزء ضئيل
منها، فعلاقتي بزوجتي مستمرة وجيدة ولم يشوبها أى مشاكل أو خلافات منذ ارتباطنا،
مطالبا من الجميع التوقف عن إثارة مثل تلك الشائعات خلال الفترة الحالية خصوصًا في
ظل الظروف الصعبة التي يمر بها والحالة المرضية التي تعاني منها زوجته ياسمين خلال
الفترة الأخيرة" .
جدير بالذكر أن أنباء
ترددت الفترة الماضية عن انفصال
الفنانة ياسمين عبد العزيز
عن الفنان أحمد العوضي
بسبب سفرها وحيدة إلي سويسرا للعلاج.