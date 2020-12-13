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العثور على فنانة شابة جثة ملطخة بالدماء على سريرها

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ارشيفية
 
الأحد، 13-12-2020 08:46 م المصريون

عثرت قوات الشرطة على فنانة شابة، دثة هامدة وملطخة بالدماء على سريرها، بعد إبلاغ أصدقائها بعدم ردها على الهاتف للتواصل معها قبل أيام.
وفي التفاصيل، توفيت الممثلة الهندية أريا بانيرجي عن عمر 33 عاماً يوم الجمعة في ظروف غامضة.
وقد عثرت الشرطة على جثةها الكائنة في حنوب مدينة كولكاتا في وضعية مشبوهة بجانب السرير وكانت ملطخة بالدماء.
وكانت أريا بانيرجي تسكن في شقة بالطابق الثالث بمفردها دون وجود أي من أفراد عائلتها معها، وفق المصادر التي أشارت إلى أنها تفضل دائما عدم الخروج والاختلاط بالأصدقاء.
وقام أفراد الأمن والشرطة الهندية بكسر باب الشقة التي كانت تقيم فيها أريا بعد بلاغ من أصدقائها بانقطاع الاتصال معها وعدم ردها على مكالماتهم، كما قام فريق من الطب الشرعي بجمع عينات من غرفتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية لوفاةها.
وأشارت الشرطة إلى أنها بدأت التحقيق لمعرفة سبب الوفاة، وقالت إنها على علم بالقضية، ومثلت بانيرجي في العديد من أفلام بوليوود الشهيرة، مثل "ذا ديرتي بيكتشر" و"إل إس دي"، كما كانت تعمل كعارضة أزياء في مومباي.


 

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